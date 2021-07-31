Погба может подписать контракт с родным клубом

Футболист готов остаться в Англии

Поль Погба / фото - GettyImages

Французский хавбек МЮ Поль Погба может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

28-летний полузащитник не исключает того, что может остаться в родном клубе. Соглашение игрока с «дьяволами» истекает следующим летом. Но как сообщает источник, даже если француз не продлит контракт в ближайшее время, то все равно готов вести переговоры с клубом на протяжении года.

Ранее ПСЖ активно интересовался хавбеком и готов был заплатить за него 50 миллионов евро, или подождать пока игрок станет свободным агентом, чтобы забрать его бесплатно.

Погба пока не планирует спешить с решением, ведь скорее всего он получит свой последний по-настоящему крупный контракт в своей карьере.

Игрок начинал свою профессиональную карьеру именно в Манчестере, где его перевели с молодежной команды в главную в 2011-м году. Но звездой футболист стал в «Ювентусе», откуда МЮ пришлось выкупать его за рекордные для клуба 105 миллионов евро.

В минувшем сезоне Поль провел в составе маникунианцев 42 матча, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, трансферный рекорд АПЛ, установленный МЮ и Погба, вскоре может побить Манчестер Сити.