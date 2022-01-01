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Полузащитник «Ингульца»: «Мы отвратительно провели первый круг УПЛ»

Команда из Петрово в таблице находятся возле зоны вылета
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 14:36
Полузащитник «Ингульца»: «Мы отвратительно провели первый круг УПЛ»
Фото: Meta-Ratings

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец подвел итоги осенней части сезона для команды.

«Мы недовольны своим выступлением в первой части сезона. Мало набрали очков, очень много потеряли. Считаю, что отвратительно провели первый круг. Хорошо, что в последнем матче года добыли победу и далеко не отпустили команды, которые выше «Ингульца» в турнирной таблице.

Я остаюсь в «Ингульце». Будем работать, чтобы во втором круге показать более качественный футбол и выйти из тяжелого положения, в котором сейчас находимся, и подняться как можно выше».


В турнирной таблице УПЛ «Ингулец» находится на 14-м месте, имея в активе лишь 13 очков.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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