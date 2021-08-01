Пресс-атташе сборной Украины – о заявлении Шевченко: «Я не уполномочен это комментировать»
Помощник Шевченко: «Наша работа с УАФ сегодня официально завершается»
Малдера попрощался с командой
16:07
Фото: УАФ
Андреа Малдера, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, в своем Instagram высказался о завершении контракта с УАФ.
«Наша работа с УАФ сегодня официально завершается.
Я благодарю всех игроков, персонала (за большую уважение, которое всегда проявляли), президенту и федерации за прекрасную возможность, которую я имел, но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людям, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Я все отдал, имел и столько получил. Ты будешь в моем сердце и на моей коже навсегда».
Ранее Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины.