Помощник Шевченко: «Наша работа с УАФ сегодня официально завершается»

Фото: УАФ

Андреа Малдера, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, в своем Instagram высказался о завершении контракта с УАФ.

Я благодарю всех игроков, персонала (за большую уважение, которое всегда проявляли), президенту и федерации за прекрасную возможность, которую я имел, но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людям, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Я все отдал, имел и столько получил. Ты будешь в моем сердце и на моей коже навсегда».