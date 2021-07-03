Посольство Великобритании: «Надеемся, в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке»

Соревнования действительно сильных мужчин. Этап Кубка Украины по Стронгмену
15:00
Посольство Великобритании в Украине перед игрой 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия вспомнило матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).
«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряженного матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.
Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.
Британия является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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