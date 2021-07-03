Посольство Великобритании: «Надеемся, в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке»

Фото: Sky Sports

Посольство Великобритании в Украине перед игрой 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия вспомнило матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

Британия является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития».