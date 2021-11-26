Повезло! Украина получила соперника на стыковой матч отбора чемпионата мира-2022

Оба матча плей-офф подопечные Петракова сыграют в гостях

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Сборная Украины / фото - Getty Images

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины попала в число несеяных команд и в полуфинале своего пути плей-офф сыграет против сборной Шотландии.

В плей-офф будет два матча – полуфинал (24 марта 2022 года) и финал (29 марта 2022 года). Определены три пути полуфиналов, затем победители этих матчей встретятся между собой в трех финалах.

В случае победы Украина сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.

Стоит отметить, что и первый, и второй матчи плей-офф подопечным Александра Петракова предстоит сыграть в гостях.