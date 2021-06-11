Пресс-атташе сборной Украины: «Мы собираемся играть в новой форме на Евро-2020»

Восточные соседи не помешают играть национальной команде в новой экипировке

Новая форма сборной Украины / фото - Спорт 24

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о ситуации со скандальной формой сборной Украины, которая вызвала негодование России из-за нанесенного на экипировку контура границ Украины и наличием там Крыма:

«Эта форма была утверждена UEFA и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями UEFA. И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы».

Свой первый матч в рамках группового этапа Евро-2020 команде Андрея Шевченко проведет против Нидерландов 13 июня.

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