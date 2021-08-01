Пресс-атташе сборной Украины – о заявлении Шевченко: «Я не уполномочен это комментировать»

Пока неизвестно, покидает ли команду главный тренер

Александр Глывинский / Фото: FootBoom

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский высказался о заявлении Андрея Шевченко о том, что его контракт с УАФ завершился.

– Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю. – Но контракт же был рассчитан до конца 2022 года, правильно? – Я не уполномочен это комментировать.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м году после чемпионата Европы, не сумел пройти с командой отбор на ЧМ-2018, но вышел на Евро-2020, где команда дошла до четвертьфинала.