Президент «Альянса» подтвердил, что клуб снимается с Первой лиги

Сергей Демченко / Фото: Футбол 1/2/3

Президент «Альянса» Сергей Демченко подтвердил, что команда снимается с Первой лиги.

– Это уже 100%?

– Сейчас готовим все официальные письма.

– То есть на матч 2-го тура первой лиги против «Оболони» команда не поедет?

– Не поедет. Я не планирую.

– Клуб ликвидируют или команда будет играть во второй или любительской лигах?

– Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.

– Это все из-за одного матча с «Металлистом» в 1-м туре?

– Нет. Этот матч – это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все – решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол.

– Правда, что главная причина снятия «Альянса» – просьба сумского стадиона «Юбилейный» не проводить на нем ваши домашние матчи?

– Нет, это неправда.

– Какой будет судьба футболистов, тренерского штаба и персонала?

– Мы оплатим им зарплату за 2 оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.