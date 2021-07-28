Президент «Альянса»: «Система бесперспективна. Ближайшие 10-20 лет нас в украинском футболе не будет»

Сергей Демченко / Фото - ФК Альянс

Президент «Альянса» Сергей Демченко объяснил решение о снятии команды с Первой лиги.

Но, конечно, причина не только в том, что случилось в матче с «Металлистом». Это был апогей происходящего. Рефери получил высокую оценку. Они со своей стороны посмотрели и не видят проблем. А кто посмотрит в нашу сторону? Когда говорят: «кто вы такие возмущаться», это тоже обидно. Ведь был целый комплекс ошибок и в прошлом чемпионате, и в нашу пользу тоже, не буду скрывать.

Но система, в которой живет наш футбол, бесперспективная. Поэтому мы не видим смысла его развивать и вкладывать деньги. Одной рукой мы что-то развиваем, второй – убиваем. Поэтому хочется, чтобы футбольные власти об этом тоже задумывались.

Ведь такое происходит не только в чемпионате Первой лиги, но и в областных чемпионатах и в юношеском футболе, и в детском. Поэтому мы приняли решение закрыть все свои футбольные проекты, полностью уходим из футбола. Очевидно, ближайшие 10 – 20 лет нас в нем точно не будет. Самое обидное и тяжело прощаться с тренером и футболистами, потому что мы по крупицам собирали эту команду.