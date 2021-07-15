Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»

Фото: ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал о ситуации внутри команды и поделился мнением о выступлении в будущем сезоне.

За «Десну» не переживайте. Все нормально. «Десна» будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне.

«Десна», кроме игры в этом сезоне, направит свои силы на селекцию футболистов и на построение футбольной академии. Задача клуба – это взгляд в будущее футбола Черниговщины».