«Десна» может отпустить двух лидеров команды
Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»
Клуб готовится к новому сезону УПЛ
Фото: ФК Десна
Президент «Десны» Владимир Левин рассказал о ситуации внутри команды и поделился мнением о выступлении в будущем сезоне.
«Главное, чтобы честно судили. А так, вместо третьего места и платежей солидарности, нужно еще ремонтировать государственный стадион. Надеюсь, вы по всем нашим матчам уже написали статью, связанную с судейством? Надеюсь, вы написали про стадионы и цены на них от государства?
За «Десну» не переживайте. Все нормально. «Десна» будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне.
«Десна», кроме игры в этом сезоне, направит свои силы на селекцию футболистов и на построение футбольной академии. Задача клуба – это взгляд в будущее футбола Черниговщины».
Сообщалось, что «Десна» может отпустить двух лидеров.
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