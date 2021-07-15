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Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»

Клуб готовится к новому сезону УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»
Фото: ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал о ситуации внутри команды и поделился мнением о выступлении в будущем сезоне.

«Главное, чтобы честно судили. А так, вместо третьего места и платежей солидарности, нужно еще ремонтировать государственный стадион. Надеюсь, вы по всем нашим матчам уже написали статью, связанную с судейством? Надеюсь, вы написали про стадионы и цены на них от государства?

За «Десну» не переживайте. Все нормально. «Десна» будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне.

«Десна», кроме игры в этом сезоне, направит свои силы на селекцию футболистов и на построение футбольной академии. Задача клуба – это взгляд в будущее футбола Черниговщины».

Сообщалось, что «Десна» может отпустить двух лидеров.

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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Десна

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