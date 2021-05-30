Президент «Ингульца»: «Очень много воровал у государства, но у людей – никогда»

Александр Поворознюк / Фото - Instagram

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал в эфире YouTube-канала Petrovo TV о своем криминальном прошлом и будущем клуба.

Ну, проносило, проходило. За это судимость и получил. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судим. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал, еще и домой отправил…

Считаю, что я сделаю все, чтобы научить своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно, даже если меня не будет, и они продолжат все мои идеи и планы. «Ингулец» вечно будет играть в футбол – я все сделаю для этого.