«Десна» и «Ингулец» имеют проблемы с аттестацией, но могут остаться в УПЛ
Президент «Ингульца»: «Очень много воровал у государства, но у людей – никогда»
Поворознюк сделал очередное скандальное заявление
Александр Поворознюк / Фото - Instagram
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал в эфире YouTube-канала Petrovo TV о своем криминальном прошлом и будущем клуба.
Свой капитал сколотил сам. Сам заработал деньги, не украл, а заработал. Хотя, скажу вам честно, эти руки очень много воровали, очень много. Я говорю откровенно. Но я никогда не воровал у людей, а воровал у государства.
Ну, проносило, проходило. За это судимость и получил. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судим. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал, еще и домой отправил…
Считаю, что я сделаю все, чтобы научить своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно, даже если меня не будет, и они продолжат все мои идеи и планы. «Ингулец» вечно будет играть в футбол – я все сделаю для этого.
Напомним, «Ингулец» получил аттестат на участие в УПЛ в сезоне-21/22.
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