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Президент Примеры назвал способ, как «Барселона» сможет подписать Холанда

У каталонцев имеются серьезные финансовые проблемы
Футбол Примерa (Испания)
01 января 16:28
Президент Примеры назвал способ, как «Барселона» сможет подписать Холанда
Эрлинг Холанд / фото - Marca

Президент Примеры Хавьер Тебас дал руководителю «Барселоны» Жоану Лапорте совет по подписанию форварда «Борусси Д» Эрлинга Холанда. Функционера цитирует Diario Sport.

«Если бы я был Лапортой... Впрочем, он уже знает, что делать, я сказал ему. Дал ему рекомендации. Он знает, что предстоит много работы. У «Барселоны» все непросто.

Проблема в том, что у «Барселоны» очень завышенный фонд зарплаты в результате, прежде всего, убытков прошлого финансового года в 487 млн евро. Это очень сильно сковывает их в плане фонда зарплаты. В такой ситуации клубу приходится работать по правилу 1/4.

В рамках это правила все зависит от уровня подписаний и трансферов на выход. Если уйдут, например, Коутиньо или Умтити – они, очевидно, смогут пригласить игрока в соответствии с этим правилом.

В случае с Холандом «Барсе» будет мало этого правила. Мы все знаем, какую зарплату он просит, и сколько хочет «Боруссия». Правило 1/4 тут не сработает. В таком случае «Барса» должна возместить практически все убытки, которые понесла. И это очень сложно, потому что речь идет практически о 500 млн евро». 

Ранее сообщалось, что идеей объединить в одной команде Холанда и Килиана Мбаппе загорелся президент «Реала» Флорентино Перес. «Сливочные» имеют все шансы совершить оба трансфера в одно лето.

Лапорта же вызвался любой ценой помешать этому.

Напомним, директор «Баварии» назвал вескую причину, по которой мюнхенский клуб не будет ввязываться в гонку за норвежца.

 

Павел Харченко
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Теги

Хавьер Тебас Барселона (футбол) Эрлинг Холанд

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