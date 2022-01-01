Президент Примеры назвал способ, как «Барселона» сможет подписать Холанда

Эрлинг Холанд / фото - Marca

Президент Примеры Хавьер Тебас дал руководителю «Барселоны» Жоану Лапорте совет по подписанию форварда «Борусси Д» Эрлинга Холанда. Функционера цитирует Diario Sport.

Проблема в том, что у «Барселоны» очень завышенный фонд зарплаты в результате, прежде всего, убытков прошлого финансового года в 487 млн евро. Это очень сильно сковывает их в плане фонда зарплаты. В такой ситуации клубу приходится работать по правилу 1/4.

В рамках это правила все зависит от уровня подписаний и трансферов на выход. Если уйдут, например, Коутиньо или Умтити – они, очевидно, смогут пригласить игрока в соответствии с этим правилом.

В случае с Холандом «Барсе» будет мало этого правила. Мы все знаем, какую зарплату он просит, и сколько хочет «Боруссия». Правило 1/4 тут не сработает. В таком случае «Барса» должна возместить практически все убытки, которые понесла. И это очень сложно, потому что речь идет практически о 500 млн евро».