Президент Примеры назвал способ, как «Барселона» сможет подписать Холанда
Президент Примеры Хавьер Тебас дал руководителю «Барселоны» Жоану Лапорте совет по подписанию форварда «Борусси Д» Эрлинга Холанда. Функционера цитирует Diario Sport.
«Если бы я был Лапортой... Впрочем, он уже знает, что делать, я сказал ему. Дал ему рекомендации. Он знает, что предстоит много работы. У «Барселоны» все непросто.
Проблема в том, что у «Барселоны» очень завышенный фонд зарплаты в результате, прежде всего, убытков прошлого финансового года в 487 млн евро. Это очень сильно сковывает их в плане фонда зарплаты. В такой ситуации клубу приходится работать по правилу 1/4.
В рамках это правила все зависит от уровня подписаний и трансферов на выход. Если уйдут, например, Коутиньо или Умтити – они, очевидно, смогут пригласить игрока в соответствии с этим правилом.
В случае с Холандом «Барсе» будет мало этого правила. Мы все знаем, какую зарплату он просит, и сколько хочет «Боруссия». Правило 1/4 тут не сработает. В таком случае «Барса» должна возместить практически все убытки, которые понесла. И это очень сложно, потому что речь идет практически о 500 млн евро».
Ранее сообщалось, что идеей объединить в одной команде Холанда и Килиана Мбаппе загорелся президент «Реала» Флорентино Перес. «Сливочные» имеют все шансы совершить оба трансфера в одно лето.
Лапорта же вызвался любой ценой помешать этому.
Напомним, директор «Баварии» назвал вескую причину, по которой мюнхенский клуб не будет ввязываться в гонку за норвежца.
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