Тренер «Ворсклы»: «Горели желанием победить «Днепр-1», но была проблема с реализацией»
Президент «Ворсклы» назвал цели команды на сезон
Команда ставит перед собой амбициозные задачи
фото - ФК Ворскла
Президент «Ворсклы» Роман Черняк рассказал о главных целях полтавской команды на сезон 21/22.
Слышал, что Константин Жеваго озвучивал цель: 2-е или 3-е место.
«Да, есть такая цель. Она поставлена, и на сегодня мы работаем над ее достижением».
Ранее владельца «Ворсклы» Константина Жеваго объявили в международный розыск.
В своем первом матче УПЛ этого сезона полтавская команда не смогла взять три очка, сыграв вничью с «Днепром-1». Дубль в ворота «Ворсклы» забил лучший игрок первого тура украинского чемпионата – Артем Довбык.
Теперь команду ждет матч Лиги Конференций с КуПСом. Экс-игрок сборной Украины рассказал, какие слабости полтавчан раскрыл Довбык перед матчем с финнами.
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