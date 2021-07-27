Президент «Ворсклы» назвал цели команды на сезон

Команда ставит перед собой амбициозные задачи

фото - ФК Ворскла

Президент «Ворсклы» Роман Черняк рассказал о главных целях полтавской команды на сезон 21/22.

Слышал, что Константин Жеваго озвучивал цель: 2-е или 3-е место.

«Да, есть такая цель. Она поставлена, и на сегодня мы работаем над ее достижением».

Ранее владельца «Ворсклы» Константина Жеваго объявили в международный розыск.

В своем первом матче УПЛ этого сезона полтавская команда не смогла взять три очка, сыграв вничью с «Днепром-1». Дубль в ворота «Ворсклы» забил лучший игрок первого тура украинского чемпионата – Артем Довбык.

Теперь команду ждет матч Лиги Конференций с КуПСом. Экс-игрок сборной Украины рассказал, какие слабости полтавчан раскрыл Довбык перед матчем с финнами.