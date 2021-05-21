Президент «Зари»: «Меня не сильно волнует, как развивается футбол в Украине»
Президент «Зари»: «Хочу, чтобы Луганск снова стал украинским»
Геллер хочет, чтобы его команда вернулась домой
Евгений Геллер / Фото: Twitter
Президент «Зари» Евгений Геллер в шоу «Бомбардир» заявил, что хочет возвращения своей команды домой.
«Хочу, чтобы Луганск и Донецк были снова в Украине, чтобы там было тихо, спокойно.
И стадион в Луганске мы немного отремонтировали перед началом этой агрессии. Я приезжал всегда заранее, любил общаться с людьми, хочу, чтобы это снова было.
Я не из Луганска, но я хочу, чтобы он снова стал украинским и люди могли приходить и болеть за свою команду.
Но, слава богу, за «Зарю» и так везде болеют. Мы всем болельщикам рады, но хотелось бы играть дома».
Ранее Геллер заявил, что его не особо волнует развития футбола в Украине.
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