Президент «Зари»: «Хочу, чтобы Луганск снова стал украинским»

Евгений Геллер / Фото: Twitter

Президент «Зари» Евгений Геллер в шоу «Бомбардир» заявил, что хочет возвращения своей команды домой.

И стадион в Луганске мы немного отремонтировали перед началом этой агрессии. Я приезжал всегда заранее, любил общаться с людьми, хочу, чтобы это снова было.

Я не из Луганска, но я хочу, чтобы он снова стал украинским и люди могли приходить и болеть за свою команду.

Но, слава богу, за «Зарю» и так везде болеют. Мы всем болельщикам рады, но хотелось бы играть дома».