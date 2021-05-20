Президента FIFA обвиняют в причастности к созданию Суперлиги

Это может стоять Джанни Инфантино должности

Джанни Инфантино / фото - Getty Images

Президента FIFA Джанни Инфантино продолжают обвинять в причастности к созданию европейской футбольной Суперлиги.

Как пишет New York Times, основатели Суперлиги вели переговоры с Инфантино, надеясь получить одобрение проекта со стороны FIFA, чтобы избежать наказания для игроков, и, по информации, такое разрешение они получили. Но спустя пару дней FIFA поддержала UEFA, выступив против Суперлиги, что «шокировало организаторов проекта».

Если эти слухи подтвердятся, Инфантино могу снять с должности.

Напомним, FIFA не позволит игроку «Вулверхэмптона» выступать за сборную Украины.