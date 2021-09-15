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Прогноз Тоттенхэм – Челси на 19 сентября Новости партнера

Перевес на стороне «аристократов»!
Футбол Прогнозы
17:32
Прогноз Тоттенхэм – Челси на 19 сентября

Первый месяц осени очень богат на футбольные события. В начале сентября прошли отборочные матчи группового раунда к ЧМ-2022, который пройдет в Катаре в конце следующего года. С середины месяца начинаются игры в группах еврокубков, ну а уикэнды, как всегда, заполнены играми в национальных чемпионатах.

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Матч Тоттенхэм – Челси

19 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 5 тура АПЛ будут играть Тоттенхэм и Челси. Это центральный матч тура, в котором встречаются лидеры чемпионата. Это будет 170 очная встреча этих команд. Перевес на стороне «аристократов», которые выиграли 73 матча, при 54 поражениях  42 ничьих. Общая разница забитых и пропущенных голов 260:238. 

Тоттенхэм

Команда Санту под руководством нового тренера очень удачно начала новый сезон, добыв три минимальные победы над Манчестер Сити, Вулверхэмптоном и Уотфордом. После трех туров «шпоры» возглавляют таблицу АПЛ, и являются единственной командой, которая не потеряла ни одного очка. Слухи, ходившие вокруг Гарри Кейна о его переходе в стан Манчестер Сити, не оправдались, и лидер команды остался, как минимум, еще на полгода в стане Тоттенхэма.

Челси

Приход Тухеля на пост главного тренера «пенсионеров» оказался очень удачным решением Абрамовича. Команда хоть и не смогла зацепиться за медали чемпионата, но выиграла Лигу чемпионов, что можно признать большим достижением, поскольку «синие» взяли самый престижный европейский кубковый трофей лишь второй раз в своей истории.

Новый сезон Челси начал также с победы в Суперкубке УЕФА, обыграв Вильярреал Унаи Эмери в серии пенальти. В чемпионате АПЛ Челси стартовал с уверенной победы над Кристал Пэлас и Арсеналом. В третьем туре Челси сыграл 1:1 с Ливерпулем. Матч получился достаточно резонансным. Гости в середине первого тайма открыли счет, но на последней минуте судья удалил с поля защитника гостей, и  поставил очевидный пенальти в ворота Челси, который хладнокровно реализовал Салах. Во втором тайме гости были надежны в обороне и вдесятером отстояли ничью.

Прогноз на матч Тоттенхэм – Челси

В минувшем сезоне на Стэмфорд Бридж была ничья 0:0, а в ответной игре выиграл Челси 1:0. 4 августа в товарищеском матче была ничья 2:2. В последний раз Тоттенхэм побеждал в играх с Челси 8 января 2019 года в полуфинале Кубка лиги Англии. В АПЛ Тоттенхэм в последний раз обыгрывал «синих» в ноябре 2018 года.

Челси серьезно усилился в межсезонье, вернув в свои ряды Ромелу Лукаку. Бельгиец сейчас находится на пике своей игровой карьеры, и, однозначно усилит атакующий потенциал Челси. Игра обещает быть интересной, и здесь, скорее всего, тенденция последних лет будет продолжена – гости не проиграют, а в игре не будет забито много голов.

Прогноз: в игре будет забито менее 3 голов.

 

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