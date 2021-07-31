Пятов: «Де Дзерби сломал мне мозг. Он – футбольный маньяк»

Итальянец прививает команде непростую философию

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился нюансами тренировочного процесса под руководством Роберто Де Дзерби:

«Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: «Я в шоке! Не ожидал, что вы за месяц так легко воспримите то, что я хочу». Вратари играют одну из ключевых ролей играют в таком, просто все зависит от соперника. Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он - футбольный маньяк, в хорошем смысле».

Пятов уступил место в основном составе молодому Анатолию Трубину, но если что, то опытный голкипер готов надежно закрыть позицию.

Свой второй матч при Де Дзерби «Шахтер» завершил разгромом «Львова». Лассина Траоре забил во второй игре подряд, а еще один новичок команды оформил дебютный гол.

Напомним, Виталий Буяльский заявил, что «горняки» боятся «Динамо».