Пятов ответил, возможен ли его переход в «Динамо»
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о возможных вариантах продолжения карьеры в будущем. В частности вратарь оценил вероятность своего перехода в «Динамо».
Все упирается в семью. Где семье комфортно? В Киеве. В Киеве есть «Динамо» и «Шахтер». В «Динамо», сам понимаешь, я не перейду Я уже столько в «Шахтере», что это будет некрасиво.
Многим возрастным игрокам приходят предложения из Греции и Турции. В Турции любят футболистов по старше, поднять имидж клуба за их счет, но до конкретики не добивал этот вопрос.
Знакомый предложил вариант поиграть в Японии, потому что местная J-Лига сейчас на подъеме, но не как китайская. Там сразу астрономические зарплаты сделали и сейчас все уезжают, потому что это не привлекло популярности, а в Японии как страна развивается, так и футбол постепенно выходит на уровень.
Пятов также рассказал, станет ли его действующий контракт с «Шахтером» последним.
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