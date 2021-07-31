Пятов ответил, возможен ли его переход в «Динамо»

Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о возможных вариантах продолжения карьеры в будущем. В частности вратарь оценил вероятность своего перехода в «Динамо».

Многим возрастным игрокам приходят предложения из Греции и Турции. В Турции любят футболистов по старше, поднять имидж клуба за их счет, но до конкретики не добивал этот вопрос.

Знакомый предложил вариант поиграть в Японии, потому что местная J-Лига сейчас на подъеме, но не как китайская. Там сразу астрономические зарплаты сделали и сейчас все уезжают, потому что это не привлекло популярности, а в Японии как страна развивается, так и футбол постепенно выходит на уровень.