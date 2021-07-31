Пятов: «При Каштру мы начали терять футбольную злость»

Андрей Пятов / Фото: УПЛ

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов раскритиковал бывшего тренера команды Луиша Каштру в шоу BurBuzz.

Мы начали терять эту злость. Я тренеру говорил, что нам нужно завестись, разозлиться. А у нас пропала стабильность – выиграли «Реал» и проиграли в УПЛ. Победили «Динамо» – проиграли 0:6 «Боруссии» М. Не было уверенности.

Свое мнение я высказал Каштру, а понравилось ему или нет – не знаю. Он меня услышал.

Я никого не хотел обидеть. Я всех тренеров уважаю, но все это привело к тому, что мы боролись за второе место».