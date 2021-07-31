Пятов: «Де Дзерби сломал мне мозг. Он – футбольный маньяк»
Пятов: «При Каштру мы начали терять футбольную злость»
Вратарь «Шахтера» раскритиковал бывшего тренера команды
Андрей Пятов / Фото: УПЛ
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов раскритиковал бывшего тренера команды Луиша Каштру в шоу BurBuzz.
«Я нахожусь в клубе уже 14-15 лет. Знаю, что такое «Шахтер» и как добываются победы. Мы и проигрывали, и выигрывали, уходили тренеры, приходили. Если нет характера и злости, прежде всего от тренера, то результата не будет.
Мы начали терять эту злость. Я тренеру говорил, что нам нужно завестись, разозлиться. А у нас пропала стабильность – выиграли «Реал» и проиграли в УПЛ. Победили «Динамо» – проиграли 0:6 «Боруссии» М. Не было уверенности.
Свое мнение я высказал Каштру, а понравилось ему или нет – не знаю. Он меня услышал.
Я никого не хотел обидеть. Я всех тренеров уважаю, но все это привело к тому, что мы боролись за второе место».
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