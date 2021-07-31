Пятов: «С Тайсоном нужно пожестче, а Каштру не смог его разозлить»

Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов раскритиковал высказался об уходе Тайсона из команды в шоу BurBuzz.

Понятно, что никто ни с кем не должен нянчиться. Раньше к нему был требовательный подход. Он мог обижаться, но он знал, что надо работать. Просто сумасшедший футболист. И человек хороший.

Жалко, что тренер не смог его разозлить или мотивировать».