Саленко: «Многие футболисты «Шахтера» не готовы к началу УПЛ»
Пятов: «С Тайсоном нужно пожестче, а Каштру не смог его разозлить»
Бразилец покинул «Шахтер»
Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов раскритиковал высказался об уходе Тайсона из команды в шоу BurBuzz.
«Тайсон – своеобразный парень, с ним нужно пожестче. Был бы на тот момент тренером Луческу, Фонсека или Де Дзерби – он бы еще 5 лет играл на высоком уровне за «Шахтер». Он такой человек.
Понятно, что никто ни с кем не должен нянчиться. Раньше к нему был требовательный подход. Он мог обижаться, но он знал, что надо работать. Просто сумасшедший футболист. И человек хороший.
Жалко, что тренер не смог его разозлить или мотивировать».
Ранее Пятов раскритиковал бывшего наставника команды Луиша Каштру.
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