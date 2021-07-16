Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Ракицкий: «На сегодня сборная Украины оказалась сильнее России. Так это я еще там не играю!»

Защитник «Зенита» высказался о выступлении «сине-желтых» на континентальном первенстве
Футбол Сборная Украины
16:15
Ракицкий: «На сегодня сборная Украины оказалась сильнее России. Так это я еще там не играю!»
Ярослав Ракицкий / Фото: championat.com

Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий, который ныне защищает цвета питерского «Зенита», высказался о выступление «сине-желтых» на Евро-2020.

Сборная Украины на Евро-2020 восхитила многих. Четвертьфинал – объективная сила команды или не обошлось без везения?

Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести еще до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны все равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счет был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели. 

А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда мы вылетели из группы, а вы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать еще сильнее.

Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную!

Напомним, что сборная Украины в четвертьфинале уступила будущим финалистам турнира команде Англии.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Ярослав Ракицкий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Футбол Сборная Украины
16:45
«Динамовские» сборники приступили к тренировкам с клубом
«Динамовские» сборники приступили к тренировкам с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
10:42
Шевченко на берегу океана красиво отпраздновал годовщину со своей дамой сердца
Шевченко на берегу океана красиво отпраздновал годовщину со своей дамой сердца
Футбол Сборная Украины
15 июля 16:17
Ярмаш назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020
Ярмаш назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020
Футбол Евро-2020
15 июля 15:32
А примут ли? Ракицкий хочет вернуться в Украину
А примут ли? Ракицкий хочет вернуться в Украину
Футбол Украинские легионеры
14 июля 14:10
Морозюк рассказал о «деревянности» Сидорчука
Морозюк рассказал о «деревянности» Сидорчука
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 10:28

Новости: Футбол

«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
Украинская Премьер-лига
17:48
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Украинская Премьер-лига
17:25
Доннарумма татуировкой отметил победу на Евро-2020
Доннарумма татуировкой отметил победу на Евро-2020
Евро-2020
17:03
Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»
Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»
Украинская Премьер-лига
17:02
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Сборная Украины
16:45
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
Украинская Премьер-лига
16:40
Президент «Реала»: «Гути – идиот, Фигу – су**н сын»
Президент «Реала»: «Гути – идиот, Фигу – су**н сын»
Примерa (Испания)
16:29
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Превью
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Украинская Премьер-лига
16:23
Владелец «Ворсклы» – в международном розыске
Владелец «Ворсклы» – в международном розыске
Украинская Премьер-лига
16:23
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости