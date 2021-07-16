Ракицкий: «На сегодня сборная Украины оказалась сильнее России. Так это я еще там не играю!»

Защитник «Зенита» высказался о выступлении «сине-желтых» на континентальном первенстве

Ярослав Ракицкий / Фото: championat.com

Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий, который ныне защищает цвета питерского «Зенита», высказался о выступление «сине-желтых» на Евро-2020.



Сборная Украины на Евро-2020 восхитила многих. Четвертьфинал – объективная сила команды или не обошлось без везения?

Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести еще до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны все равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счет был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели.

А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда мы вылетели из группы, а вы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать еще сильнее.

Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную!

Напомним, что сборная Украины в четвертьфинале уступила будущим финалистам турнира команде Англии.