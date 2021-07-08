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Рамос: «Хочу помочь ПСЖ завоевать титулы»

Испанец прокомментировал свой переход в парижский клуб
Футбол Лига 1 (Франция)
13:40
Рамос: «Хочу помочь ПСЖ завоевать титулы»
Серхио Рамос / Фото: psg.fr

Защитник Серхио Рамос дал комментарий пресс-службе парижан после подписания контракта с ПСЖ.

Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов. Этот день я не забуду никогда.

Я горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу.

Я хочу продолжать расти вместе с ПСЖ и помочь команде завоевывать титулы.

Напомним, что сборная Испании на Евро-2020 в полуфинале уступила Италии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Рамос ПСЖ

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