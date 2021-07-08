Рамос: «Хочу помочь ПСЖ завоевать титулы»

Серхио Рамос / Фото: psg.fr

Защитник Серхио Рамос дал комментарий пресс-службе парижан после подписания контракта с ПСЖ.



Я горд стать частью этого очень амбициозного проекта, присоединиться к команде с отличными игроками. Этот клуб уже зарекомендовал себя на самом высоком уровне и имеет прочную базу.

Я хочу продолжать расти вместе с ПСЖ и помочь команде завоевывать титулы.