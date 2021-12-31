Раньери: «Роналду считают проблемой? Дайте его мне»
Раньери: «Все игроки должны быть привиты»
Тренер «Уотфорда» считает важной вакцинацию от коронавируса для футболистов
31 декабря 2021г. 13:27
Фото: Watford
Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери считает, что все футболисты должны вакцинироваться от коронавируса. Слова тренера приводит The Athletic.
«Я думаю, важно, чтобы все игроки были привиты, потому что мы играем каждые три дня и встречаемся со многими игроками. Вакцина – это важно, потому что если кто-то заразится, у привитого процесс замедляется, а для непривитого это большой риск.
Конечно, я должен уважать всех, но нужно понимать, что мы проводим время вместе, и если кто-то заболеет, он может заразить остальных, поэтому важно, чтобы все были вакцинированы».
Отметим, что в декабре из-за вспышки коронавируса несколько матчей «Тоттенхэма» были перенесены.
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