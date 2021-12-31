Раньери: «Все игроки должны быть привиты»

Фото: Watford

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери считает, что все футболисты должны вакцинироваться от коронавируса. Слова тренера приводит The Athletic.

Конечно, я должен уважать всех, но нужно понимать, что мы проводим время вместе, и если кто-то заболеет, он может заразить остальных, поэтому важно, чтобы все были вакцинированы».