Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали

«Сине-желтые» дошли до четвертьфинала не без доли везения

Мнение

Фото: пресс-служба UEFA

Вот и завершился чемпионат Европы для сборной Украины. С одной стороны, результат для команды Шевченко на этом форуме просто отличный. Оказаться в восьмерке лучших команд Европы для нашей сборной, которая в последний раз блистала на большом турнире целых 15 лет назад, – уже достижение.

Тем не менее, игра сборной Украины на протяжении всего турнира оставляла двоякие впечатления после каждого сыгранного матча. И даже эйфория после победы над Швецией была все же немного наигранной. Это были лишь наши эмоции, но никак не феерическая игра «сине-желтых».

Обзор матча Украина – Англия (0:4):

Разгром от не самой мощной сейчас Англии (0:4) (которая на целом турнире до матча с Украиной забила столько же, сколько нам) доказал, что место в четвертьфинале мы получили авансом.

Проблески неплохой игры были видны лишь моментами, ни одного яркого матча за весь турнир

Нельзя не согласиться, что иногда сборная Украины играла хорошо. Но это были лишь мелкие всплески, вспышки, которые можно пересчитать прямо сейчас. Это 10 минут во 2-м тайме матча с Нидерландами (2:3), полчаса в игре с Северной Македонией (2:1), 0 минут против Австрии (0:1), короткие вспышки против Швеции (2:1), и минут 20 в конце 1-го тайма поединка с Англией (0:4).

В матче с Северной Македонией от Украины ожидали гораздо большего, с Нидерландами заиграли лишь тогда, когда соперник расслабился, против Австрии – полная апатия. Матч со Швецией был больше борцовским, нежели футбольным. Ну и встречу с Англией вы видели вчера сами.

Мы не провели ни одного по-настоящему яркого матча за весь турнир. Сборная Украины не показала той игры, которую строил Шевченко все эти годы. Наша игра (исходя из тенденций и матчей сборной последних лет) теперь строится на контроле мяча и перманентном раскачивании соперника, а также с использованием активного прессинга, когда команда играет без мяча.

Тех очертаний сборной Украины, которые были в отборе на Евро-2020, мы не увидели на самом турнире. Почему-то мы не сумели показать своей игры на этом Евро. А почему? Это уже вопрос к тренерскому штабу.

Украине часто везло на этом Евро

Давайте скажем честно: все могло завершиться еще на групповом этапе. Мы пролезли в 1/8 финала турнира благодаря стечению обстоятельств и благодаря нужным результатам в других группах. Стоит отметить, что лишь сборная Украины стала одной из четырех лучших третьих команд, которые прошли дальше с 3-мя очками. У Швейцарии, Чехии и Португалии было по 4 очка, а Финляндия и Словакия с 3-мя вылетели.

Кроме того, нам в 1/8 финала попался максимально легкий оппонент. Не в обиду сборной Швеции, это симпатичная команда, но среди возможных вариантов (Испания, Франция, Германия, Италия) – это был самый простой и проходимый оппонент. Что с нами сделала топ-сборная в плей-офф Евро-2020, вчера мы все увидели. И топ-сборная на стадии 1/8 финала, кажется, сделала бы с нами то же самое.

Лидеры не оправдали себя

Перед стартом турнира все СМИ и фанаты пели дифирамбы Александру Зинченко и Руслану Малиновскому. Последний подавал особые надежды после феерических месяцев в «Аталанте». Но Малиновский, к сожалению, играл с травмой, и в плей-офф Евро вообще не попадал в стартовый состав Украины. Да и в первых матчах его игра была блеклой. Александр Зинченко провел по-настоящему лишь один удачный матч – против Швеции. Во всех остальных встречах он не выделялся. Разочаровал также и Виталий Миколенко, от которого ждали больше. Очень посредственная игра в защите от латераля и отсутствие подключений в атаке. Ну и Виктор Цыганков, который, можно считать, пропустил этот турнир.

Шевченко использовал узкую обойму игроков

Состав практически не ротировался, даже несмотря на переход на схему с тремя центральными защитниками после группового раунда (в матче с Англией, как и против Швеции, Украина тоже начинала играть в 3 центрбека, но затем из-за травмы вылетел Кривцов). Мы видели на поле тех же исполнителей в каждом матче, лишь точечные замены позволял себе Шевченко. Также очень неохотно Шевченко проводил замены по ходу матчей.

На 13-ти исполнителях сложно выехать на столь интенсивном и кратковременном турнире, где матчи нужно играть с большой периодичностью. Получается, половина сборной Украины поехала на Евро туристами. И в матче с Англией было видно, что наша команда просто не вытягивает физически и не успевает за скоростью игры британцев.

Многие скажут, что в этом тексте много критики, но меня почему-то не покидает ощущение, что сборная Украины могла достичь большего на этом турнире. Или это завышенные ожидания? Сборная 2006-го года оставила на ЧМ больше позитивных эмоций, чем нынешняя команда. В любом случае, это субъективное мнение.

Тем не менее, мы не провалились на этом Евро, как на предыдущем. Но, как кажется, с такой игрой на ЧМ-2022 выйти будет достаточно сложно.