«Реал» может подписать одного из худших защитников АПЛ прошлых лет

Мадридцам придется справляться с уходом лидеров обороны

Давид Луис / фото - GettyImages

Мадридский «Реал» интересуется бразильским защитником Давидом Луисом, сообщает Sportsmole.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в подписании игрока. Бразилец же с конца июня этого года является свободным агентом, так как истек срок его соглашения с «Арсеналом».

«Королевский клуб» может пойти на подписание игрока, чтобы немного укрепить позицию центрального защитника после ухода сразу двух лидеров обороны: этим летом команду покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан, которые образовали одну из лучших связок защитников за последнее десятилетие.

«Реал» уже подписал свободным агентом игрока на эту позицию: Давид Алаба бесплатно перешел из «Баварии», но мадридцам все равно пришлось крупно раскошелиться. Но в команде считают, что Алаба, Начо и Эдер Милитао могут не справиться с полноценным сезоном и им нужна помощь.

Другое дело, сможет ли Луис потянуть уровень испанского гранда, ведь его игра за «Арсенал» в минувшие годы далека от идеала. В сезоне 19/20 он вовсе поставил антирекорд, привезя в свои ворота 5 пенальти за один сезон.

Напомним, решилось будущее Андрея Лунина в «Реале».