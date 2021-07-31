«Реал» планирует заплатить Мбаппе огромные деньги, если футболист согласится перейти в команду бесплатно следующим летом

Мадридский клуб нашел способ привлечь звездного форварда

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Мадридский «Реал» нашел способ заманить в команду форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» планирует заплатить лично Мбаппе 40 миллионов евро за то, чтобы он перешел в «Реал» на правах свободного агента летом 2022 года. Именно тогда у форварда заканчивается действующий контракт с ПСЖ.

Боссы ПСЖ пока не придумали, как продлить контракт с Мбаппе. Руководство клуба предлагает игроку огромную зарплату, переговоры продолжаются.