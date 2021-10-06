«Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет с огромной зарплатой

Француз не собирается подписывать новое соглашение с ПСЖ

Килиан Мбаппе / фото - Getty Images

Мадридский «Реал» хочет заполучить нападающего Килиана Мбаппе летом 2022 года.

У француза в июне 2022 года истечет срок 5-летнего контракта с ПСЖ, и он может перебраться в Мадрид на правах свободного агента.

«Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

ПСЖ намерен сохранить Килиана и продлить с ним соглашение, срок которого истекает 30 июня 2022 года. Сам Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с парижанами.