Немецкая бригада арбитров обслужит матч Украина – Англия
Реднапп: «Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать»
Английский тренер высказал свое мнение по этому поводу
Харри Реднапп / Фото: Twitter
Английский тренер Харри Реднапп сравнил силы сборных Украины и России.
«Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать. Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше»
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.
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