Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Реднапп: «Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать»

Английский тренер высказал свое мнение по этому поводу
Футбол Евро-2020
12:20
Реднапп: «Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать»
Харри Реднапп / Фото: Twitter

Английский тренер Харри Реднапп сравнил силы сборных Украины и России.

«Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать. Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше»

Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.

Уже известны шансы Украины на победу на Евро-2020

Источник: Спорт-Экспресс Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная России (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»
Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»
Футбол Сборная Украины
14:41
Футбольный агент: «Хочу, чтобы в полуфинале Евро-2020 встретились Украина и Чехия»
Футбольный агент: «Хочу, чтобы в полуфинале Евро-2020 встретились Украина и Чехия»
Футбол Евро-2020
14:20
Авторитетный портал cчитает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020
Авторитетный портал cчитает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:33
Экс-тренер «Тоттенхэма»: «Буду сильно удивлен, если Англия не обыграет Украину»
Экс-тренер «Тоттенхэма»: «Буду сильно удивлен, если Англия не обыграет Украину»
Футбол Евро-2020
12:48
Немецкая бригада арбитров обслужит матч Украина – Англия
Немецкая бригада арбитров обслужит матч Украина – Англия
Футбол Евро-2020
12:07
Каррегер: «Для Англии лучше соперника, чем Украина не придумать»
Каррегер: «Для Англии лучше соперника, чем Украина не придумать»
Футбол Евро-2020
10:30

Новости: Футбол

Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»
Сабо: «Есть предчувствие на положительный результат для Украины в игре с Англией»
Сборная Украины
14:41
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Евро-2020
14:40
«Бавария» представила нового тренера
«Бавария» представила нового тренера
Бундеслига (Германия)
14:28
Футбольный агент: «Хочу, чтобы в полуфинале Евро-2020 встретились Украина и Чехия»
Футбольный агент: «Хочу, чтобы в полуфинале Евро-2020 встретились Украина и Чехия»
Евро-2020
14:20
Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Украинская Премьер-лига
14:13
Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Официально. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Премьер-Лига (Англия)
14:03
«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании Варана
«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании Варана
Премьер-Лига (Англия)
13:50
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Евро-2020
13:42
Авторитетный портал cчитает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020
Авторитетный портал cчитает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020
Евро-2020
13:33
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости