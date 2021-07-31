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Рэшфорд: «Поехал бы я на Евро, зная, что сыграю такую малую роль в сборной?»

Форвард мог сосредоточиться на лечении травмы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:31
Рэшфорд: «Поехал бы я на Евро, зная, что сыграю такую малую роль в сборной?»
Маркус Рэшфорд / фото - GettyImages

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд на своей странице в Twitter прокомментировал операцию на травмированном плече, из-за которого он пропустит около 3-х месяцев:

«Когда мне было 11 лет, «Манчестер Юнайтед» помог мне и моей семье выбраться из очень сложной ситуации. Я всегда буду чувствовать, что обязан клубу за это. Я всегда буду рядом, когда нужен команде. Я готов выполнять любую работу, чтобы помочь клубу, в котором я вырос. Даже если это идет мне во вред.

Когда я не мог играть, восстанавливаясь от стрессового перелома, я провел много времени вдали от партнеров по команде и штаба, которые были частью моей жизни столько, сколько я себя помню. Мне нужно было снова почувствовать себя частью чего-то большего.

Я читал, что меня называют эгоистом, так как я отложил операцию. Но я никогда не ставил себя на первое место. Чтобы удостовериться в том, что я смогу хорошо играть в футбол, я должен был прислушаться к своему телу. У всех есть свое мнение, но никто не знает мое тело лучше, чем я.

Сложно описать, что ты чувствуешь, представляя свою страну. Учитывая ситуацию, никто не отказался бы от приглашения в сборную на такой крупный турнир. В детстве ты мечтаешь о таких моментах. Я был в нормальной форме весь сезон, что изменили бы эти две недели, учитывая, что я весь сезон играл с травмами?

Я хорошо тренировался, боролся с болью. Мне было очень комфортно в сборной Англии, я нормально себя чувствовал после финала Лиги Европы. Поехал бы я на Евро, если бы знал, что сыграю такую незначительную роль в сборной Англии? Сожаления о прошедшем – это прекрасно, не так ли?

Я не хотел никого подводить, но в конце сезона выступал так, что чувствую, что подставил всех. Когда я выхожу на поле, то всегда отдаюсь на 100%. Физически я не был готов на 100%. Я поучаствовал в 36 голах за прошлый сезон, но важнее – уроки, которые я извлек за это время.

Нет сомнений в моей приверженности клубу и сборной. Было сложно, но я вернусь более сильным и психологически, и физически. Спасибо за все сообщения с добрыми пожеланиями».

После рокового промаха в финале Евро-2020 Рэшфорд подвергся огромной травле в соцсетях. Вандалы даже осквернили огромное граффити в его честь расистскими оскорблениями.

За весь турнир форвард отыграл лишь 84 минуты в составе «львов».

Напомним, Гари Линекер назвал Рэшфорда героем.

Павел Харченко
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Теги

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед сборная Англии (футбол)

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