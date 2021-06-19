Шотландия не далась! Англия не смогла обыграть соседа на Евро-2020
Робертсон: «Ничья с Англией сохраняет нас в игре, важно поддерживать это чувство»
Лидер сборной Шотландии отметил владение мячом своей команды
Эндрю Робертсон / Фото - liverpoolfc.comКапитан сборной Шотландии и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился эмоциями после ничьей в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против команды Англии (0:0).
Цитирует Робертсон официальный сайт UEFA.
«У нас были прекрасные моменты. Порой мы превосходно держали мяч. Мы их огорчили и в другой вечер могли бы добиться большего. Ничья сохраняет нас в игре, важно поддерживать это чувство».
Напомним, Чехия во втором матче группы D Евро-2020 сыграла вничью с Хорватией.