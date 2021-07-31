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Родригеш снова нарушил режим в «Динамо», Суркис оштрафует люксембуржца

Форвард не прибыл на обязательные съемки
Футбол Украинская Премьер-лига
09:47
Родригеш снова нарушил режим в «Динамо», Суркис оштрафует люксембуржца
Жерсон Родригеш / Фото: ФК Динамо

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш снова нарушил режим, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, изготовитель экипировки для «Динамо» New Balance планировал снять с Жерсоном ролик касающийся презентации новой формы, но форвард не прибыл на съемки в назначенный день и ничего не сказал клубу.

New Balance предъявил претензии «Динамо» и выписал штраф, который президент клуба Игорь Суркис выпишет Родригешу.

Напомним, «Динамо» презентовало новую форму несколько дней назад.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Жерсон Родригеш

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