Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

Дубль португальца помог команде одержать победу над венграми

Криштиану Роналду / фото - The Athletic

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов Европы, сообщает OPTA.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Португалия разгромила Венгрию со счетом 2:0. Автор двух последних голов – Роналду, ставший лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

На момент встречи, где он забил два мяча, португальцу исполнилось 36 лет и 130 дней, что сделало его самым возрастным игроком, забившим два и более мяча на Евро.

Прошлый держатель рекорда – нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко, забивший в 2012 году дубль шведам в возрасте 35 лет и 256 дней.

Напомним, Португалия разгромила Венгрию за 8 минут.