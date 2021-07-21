«Рух» подписал экс-хавбека «Динамо»

25-летний игрок усилил львовский клуб

Павел Ориховский / Фото - Рух Львов

Полузащитник Павел Ориховский стал игроком «Руха». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года. Исполнитель выбрал необычный для центрального хавбека 11-й номер на футболке.

Ориховский является воспитанником «Динамо». С 2019 года выступал за «Колос». В 46 матчах за ковалевцев ему удалось отличиться девятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее исполнительный директор «Руха» сообщил, что клуб пошел навстречу «Арене Львов».