Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
«Рух» подписал экс-хавбека «Динамо»
25-летний игрок усилил львовский клуб
21 июля 17:46
Павел Ориховский / Фото - Рух Львов
Полузащитник Павел Ориховский стал игроком «Руха». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года. Исполнитель выбрал необычный для центрального хавбека 11-й номер на футболке.
Ориховский является воспитанником «Динамо». С 2019 года выступал за «Колос». В 46 матчах за ковалевцев ему удалось отличиться девятью голами и шестью результативными передачами.
Ранее исполнительный директор «Руха» сообщил, что клуб пошел навстречу «Арене Львов».
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