Сабо: «Генк» может получить от «Шахтера» четыре мяча и даже больше»

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Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о своих ожиданиях от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Генк» – «Шахтер». Встреча состоится уже сегодня, 3 августа.

Де Дзерби надеется, что соперник не будет закрываться? Это только разговоры… У каждого тренера есть философия игры – атакующая или оборонительная. Не стоит идеализировать «Генк». Бельгийцы – не враги себе и прекрасно видят, что собой представляет «Шахтер». Не сомневайтесь, «Генк» будет играть очень осторожно и надеяться на контрвыпады.

Любой тренер, в первую очередь, должен обращать внимание на игру своей команды в обороне. Думаю, что перед поединком с «Шахтером» наставник «Генка» специально напустил туману, сказав, что важнее не то, сколько пропустили, а сколько забили…

Он отлично понимает, что в открытый футбол с «горняками» не сыграешь – и можно еще раз получить и четыре мяча, и даже больше… Сыграть против «Шахтера» так, как «Генк» это сделал в матче с «Остенде», – смерти подобно!

Следующий раунд? «Спарта» – неплохой вариант, а вот «Монако» – более сложный оппонент. Хотя, в последнее время «Монако» уже не тот, что был раньше. В общем, сначала «Шахтеру» необходимо пройти «Генк», а потом уже думать об оппоненте в плей-офф турнира.