Бессмертный: «Замены «Шахтера» перевернули игру»
Саленко: «Многие футболисты «Шахтера» не готовы к началу УПЛ»
«Горняки» не без труда одолели «Львов»
Олег Саленко / фото - Obozrevatel
Экс-форвард «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата в исполнении киевского и донецкого клубов.
Кому отдадите преимущество в борьбе за чемпионство?
«Динамо» мы еще не видели в официальном матче, а «Шахтер» выглядит не очень убедительно. Набрали новых игроков и они пока не сыграны. Второй тайм с «Ингульцом» они провалили. Думаю, что «Динамо» сохранит прошлогодний состав и будет играть так же. «Шахтер» провел в команде полную революцию. Де Дзерби играет более от обороны, а «Шахтер» — это атакующий футбол, зачастую. Бразильцы любят идти вперед. Как у них пойдут дела — увидим. Сейчас многие футболисты «горняков» не готовы к началу чемпионата. «Динамо» «вкатывается» в сезон через игры — оценим их готовность в матче с «Вересом».
Многие эксперты считают фаворитом «Шахтер»...
«Это скоропостижные выводы. «Горняки» вложили деньги в покупки игроков, нового тренера, но сейчас это ничего не значит. У «Динамо» есть сыгранная команда. Главное, чтобы был колектив. Лобановский говорил, что для создания команды нужно два-три года. А так, накупить игроков и надеться, что они будут сразу показывать хорошую игру — маловероятно. Концовка матча «Шахтера» с «Ингульцом» это подтверждает. Спокойно могла быть ничья».
Рамирес станет основным нападающим киевлян?
«По большому счету, Луческу может его использовать на разных позициях. Как я смотрел — он не чистый нападающий. Чувствую, что основного нападающего в «Динамо» не будет — постоянная ротация. Интересно, кого поставит Мирча в нападение в первой игре. В два форварда он не намерен играть».
«Верес» — хороший соперник для начала чемпионата?
«Вполне. Многие команды не готовы на старте. У «Динамо» сборники получали перерыв после Евро-2020. Быстро набрать форму им будет тяжело. Мы понимаем класс команд, поэтому неважно, с каким счетом победит «Динамо» в этой игре».
Вчерашний свой матч «Шахтер» выиграл, разгромив на выезде «Львов».
«Динамо» же стартует в УПЛ только в это воскресенье.
Напомним, «горняки» хотят подписать воспитанника «Барселоны».