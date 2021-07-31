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Саленко: «Многие футболисты «Шахтера» не готовы к началу УПЛ»

«Горняки» не без труда одолели «Львов»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:44
Саленко: «Многие футболисты «Шахтера» не готовы к началу УПЛ»
Олег Саленко / фото - Obozrevatel

Экс-форвард «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата в исполнении киевского и донецкого клубов.

Кому отдадите преимущество в борьбе за чемпионство?

«Динамо» мы еще не видели в официальном матче, а «Шахтер» выглядит не очень убедительно. Набрали новых игроков и они пока не сыграны. Второй тайм с «Ингульцом» они провалили. Думаю, что «Динамо» сохранит прошлогодний состав и будет играть так же. «Шахтер» провел в команде полную революцию. Де Дзерби играет более от обороны, а «Шахтер» — это атакующий футбол, зачастую. Бразильцы любят идти вперед. Как у них пойдут дела — увидим. Сейчас многие футболисты «горняков» не готовы к началу чемпионата. «Динамо» «вкатывается» в сезон через игры — оценим их готовность в матче с «Вересом».

Многие эксперты считают фаворитом «Шахтер»...

«Это скоропостижные выводы. «Горняки» вложили деньги в покупки игроков, нового тренера, но сейчас это ничего не значит. У «Динамо» есть сыгранная команда. Главное, чтобы был колектив. Лобановский говорил, что для создания команды нужно два-три года. А так, накупить игроков и надеться, что они будут сразу показывать хорошую игру — маловероятно. Концовка матча «Шахтера» с «Ингульцом» это подтверждает. Спокойно могла быть ничья».

Рамирес станет основным нападающим киевлян?

«По большому счету, Луческу может его использовать на разных позициях. Как я смотрел — он не чистый нападающий. Чувствую, что основного нападающего в «Динамо» не будет — постоянная ротация. Интересно, кого поставит Мирча в нападение в первой игре. В два форварда он не намерен играть».

«Верес» — хороший соперник для начала чемпионата?

«Вполне. Многие команды не готовы на старте. У «Динамо» сборники получали перерыв после Евро-2020. Быстро набрать форму им будет тяжело. Мы понимаем класс команд, поэтому неважно, с каким счетом победит «Динамо» в этой игре».

Вчерашний свой матч «Шахтер» выиграл, разгромив на выезде «Львов».

«Динамо» же стартует в УПЛ только в это воскресенье.

Напомним, «горняки» хотят подписать воспитанника «Барселоны».

 

Источник: 1927 Павел Харченко
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Шахтер Донецк Динамо Киев Олег Саленко

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