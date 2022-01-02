«Салернитана» обзавелась новым владельцем и продолжит играть в Серии А

Правда, команда идет последней в таблице

Фото: Salernitana

«Салернитана» сменила владельца.

Незадолго до наступления дедлайна по продаже клуб был продан. Новым президентом стал Данило Йерволино.

Таким образом, «Салернитана» избежала досрочного вылета из Серии А. Ранее клубом владела семья Лотито, который также является владельцем «Лацио».

По регламенту, запрещено одному лицу или компании владеть двумя и более клубами в одной лиге.

Правда, «Салернитана» идет последней в таблице Серии А.