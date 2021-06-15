Самый большой матч первого тура. Чем закончится встреча Франции и Германии?
Самый большой матч первого тура чемпионата Европы одновременно будет и самым последним в его расписании. В Мюнхене сойдутся одни из самых непримиримых соперников на континенте – сборные Германии и Франции.
Сборная Франции подходит к чемпионату Европы в качестве, пожалуй, главного фаворита. В последних четырех матчах команда Дидье Дешама одержала четыре победы с общим счетом 9:0, а в последних восьми встречах не проиграть «трехцветным» смогла только сборная Украины – 1:1 в Париже.
#EURO2020 Comme s'ils se connaissaient depuis toujours ces deux-là #ALLFRA RDV à 21 heures! #FRA #GER pic.twitter.com/k8bUA8IaDb— EURO 2020 (@EURO2020FR) June 15, 2021
У Дешама потрясающий подбор игроков во всех линиях, и единственное, что может помешать французам взять титул на континентальном первенстве – «непонятки» внутри коллектива. Все-таки очень много звезд собралось в одном месте.
Более того, в последних пяти матчах Франция не знает горечи поражений в противостоянии с Германией, а в последний раз она проигрывала немцам еще в четвертьфинале ЧМ-2014.
Сборная Германия этим турниром провожает Йоахима Лева, который работал с Бундестим полтора десятилетия, но после чемпионата Европы оставит свой пост Ханси Флику. В связи с этим, а также желанием реабилитироваться за провал на ЧМ-2018, уровень мотивации немецких футболистов на Евро-2020 будет запредельным. Сам лев также говорил, что на последок ему хотелось бы выиграть Евро – турнир, который ему во главе Бундестим так и не покорился.
Сборная Германии уже завершила процесс перезагрузки и построения команды после ухода лидеров бразильского мундиаля и готова посрамить скептиков на Евро-2020. В отборочном турнире команда Лева стала первой, одержав семь побед в восьми матчах, а в последних встречах только чудом не выиграла у Дании (1:1), разбазарив уйму моментов, а также разгромила Латвию (7:1).
Несмотря на обилие звезд в составах обеих команд, особенно в атаке, вряд ли сам матч получится результативным. Обе сборные понимают, что в этой группе очень легко оказаться третьим, да еще и с минимумом очков, поэтому уже на групповом этапе впору ожидать весьма осторожного футбола.
T E A M #GER #DieMannschaft pic.twitter.com/yrMvcOWsqt— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 11, 2021
Букмекеры тоже соглашаются с тем, что голов в большом количестве в этом матче может и не быть, но в том, что касается фаворита матча – полный туман. Коэффициенты на победу каждой из команд практически одинаковые (2,8 – на французов, 2,75 – на немцев).
Обеим командам хотелось бы стартовать на турнире, набрав очки с грозным оппонентом, поэтому не исключено, что они их и разделят, сыграв вничью. Предлагаем заиграть ставку на то, что победитель в этом матче выявлен не будет, за коэффициент 3,25.
Евро-2020. Франция – Германия. Онлайн трансляция
Комментарии 0