Самый большой матч первого тура. Чем закончится встреча Франции и Германии?

Французы – фавориты? Букмекеры так не считают

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Германия сыграет против Франции на домашнем стадионе в Мюнхене / Фото - twitter.com/DFB_Team

Самый большой матч первого тура чемпионата Европы одновременно будет и самым последним в его расписании. В Мюнхене сойдутся одни из самых непримиримых соперников на континенте – сборные Германии и Франции.

Сборная Франции подходит к чемпионату Европы в качестве, пожалуй, главного фаворита. В последних четырех матчах команда Дидье Дешама одержала четыре победы с общим счетом 9:0, а в последних восьми встречах не проиграть «трехцветным» смогла только сборная Украины – 1:1 в Париже.

У Дешама потрясающий подбор игроков во всех линиях, и единственное, что может помешать французам взять титул на континентальном первенстве – «непонятки» внутри коллектива. Все-таки очень много звезд собралось в одном месте.

Более того, в последних пяти матчах Франция не знает горечи поражений в противостоянии с Германией, а в последний раз она проигрывала немцам еще в четвертьфинале ЧМ-2014.

Сборная Германия этим турниром провожает Йоахима Лева, который работал с Бундестим полтора десятилетия, но после чемпионата Европы оставит свой пост Ханси Флику. В связи с этим, а также желанием реабилитироваться за провал на ЧМ-2018, уровень мотивации немецких футболистов на Евро-2020 будет запредельным. Сам лев также говорил, что на последок ему хотелось бы выиграть Евро – турнир, который ему во главе Бундестим так и не покорился.

Йоахим Лев / Фото - twitter.com/DFB_Team

Сборная Германии уже завершила процесс перезагрузки и построения команды после ухода лидеров бразильского мундиаля и готова посрамить скептиков на Евро-2020. В отборочном турнире команда Лева стала первой, одержав семь побед в восьми матчах, а в последних встречах только чудом не выиграла у Дании (1:1), разбазарив уйму моментов, а также разгромила Латвию (7:1).

Несмотря на обилие звезд в составах обеих команд, особенно в атаке, вряд ли сам матч получится результативным. Обе сборные понимают, что в этой группе очень легко оказаться третьим, да еще и с минимумом очков, поэтому уже на групповом этапе впору ожидать весьма осторожного футбола.

Букмекеры тоже соглашаются с тем, что голов в большом количестве в этом матче может и не быть, но в том, что касается фаворита матча – полный туман. Коэффициенты на победу каждой из команд практически одинаковые (2,8 – на французов, 2,75 – на немцев).

Обеим командам хотелось бы стартовать на турнире, набрав очки с грозным оппонентом, поэтому не исключено, что они их и разделят, сыграв вничью. Предлагаем заиграть ставку на то, что победитель в этом матче выявлен не будет, за коэффициент 3,25.

Евро-2020. Франция – Германия. Онлайн трансляция

Евро-2020. Франция – Германия. Видео трансляци