Саутгейт: «Нужно лишь выйти на матч против Украины – и мы в полуфинале»

Англичане готовятся к матчу с Украиной

Гарет Саутгейт / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Sky Sports о своих ожиданиях от четвертьфинального матча Евро-2020 против сборной Украины:

«Сейчас это фантастический вызов для нас. Мы должны покинуть «Уэмбли» и приехать в Рим, где потенциально жаркий климат. Фанов Англии почти не будет на трибунах, возможно, будет вообще мало зрителей. Наши игроки лично знали многих футболистов сборной Германии и их характеристики. Украину же нам нужно изучить детальнее и как можно быстрее. Мы наблюдали за Украиной в последний год, но немногие футболисты сборной играют в Бундеслиге или АПЛ. Есть только пара таких. И тогда возникает это мнение, что нам нужно всего лишь выйти на поле – и мы уже в полуфинале. Мы очень ясно осознаем, что весь фокус только на этом матче. Мы должны правильно подготовить свой план, менталитет сыграет решающее значение».

В 1/8 англичане одолели грозную сборную Германии, поэтому Украина может и не казаться грозным соперником, ведь даже скамейка запасных Англии стоит в три раза дороже, чем основной состав сборной Украины.

Тем не менее, англичане не недооценивают соперника, и ранее Саутгейт заявил, что Украина доставит проблем его команде.

Противостояние Украины и Англии состоится уже завтра в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции матча.