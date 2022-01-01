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Саутгейт – о коронавирусе: «Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации»

Тренер сборной Англии призвал сделал сделать прививку от COVID-19
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:39
Саутгейт – о коронавирусе: «Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации»
Фото: BBC

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал в комментарии BBC общество к вакцинации от коронавируса.

«Единственный способ справиться с ситуацией – коллективно бороться с вирусом. По медицинским причинам, по экономическим, по любым. Мы все ответственны за то, чтобы думать о других людях, а также о себе в такие моменты.

Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации. Я понимаю, что люди волнуются насчет тестирования вакцины, насчет того, к чему все может привести.

Но я считаю, что у нас есть огромный медицинский опыт. Если прислушаться к мнению правильных экспертов, это должно успокоить людей».


Коронавирус новой волной накрыл Англию. Множество матчей АПЛ уже было перенесено.

Андрей Усмонов
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Теги

Гарет Саутгейт коронавирус

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