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Саутгейт – о коронавирусе: «Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации»
Тренер сборной Англии призвал сделал сделать прививку от COVID-19
14:39
Фото: BBC
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал в комментарии BBC общество к вакцинации от коронавируса.
«Единственный способ справиться с ситуацией – коллективно бороться с вирусом. По медицинским причинам, по экономическим, по любым. Мы все ответственны за то, чтобы думать о других людях, а также о себе в такие моменты.
Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации. Я понимаю, что люди волнуются насчет тестирования вакцины, насчет того, к чему все может привести.
Но я считаю, что у нас есть огромный медицинский опыт. Если прислушаться к мнению правильных экспертов, это должно успокоить людей».
Коронавирус новой волной накрыл Англию. Множество матчей АПЛ уже было перенесено.
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