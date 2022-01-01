Саутгейт – о коронавирусе: «Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал в комментарии BBC общество к вакцинации от коронавируса.

Я не вижу другого выхода из ситуации кроме вакцинации. Я понимаю, что люди волнуются насчет тестирования вакцины, насчет того, к чему все может привести.

Но я считаю, что у нас есть огромный медицинский опыт. Если прислушаться к мнению правильных экспертов, это должно успокоить людей».