Саутгейт стал антигероем последнего матча плей-офф Англии и Германии на Евро. Судьба подарила ему шанс очистить свое имя

Вспоминаем чемпионат Европы-1996

История

Саутгейт после назебитого пенальти в ворота Купке / Фото - Getty Images

Через несколько часов в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Англии сыграет против команды Германии.

Эти команды – одни из самых непримиримых соперников на континенте, которые связанны многими драматичными сюжетами взаимоотношений. И это не только финал ЧМ-1966 с голом, о котором до сих пор спорят болельщики, но и полуфинал Евро-1996 – тоже домашнего для англичан, в котором все получилось не менее по-голливудски.

Тот матч на данный момент является последним очным для Англии и Германии в плей-офф на чемпионатах Европы. Сборная «трех львов» купалась в лучах славы во время домашнего Евро, страна сходила с ума по голу Пола Гаскойна в ворота Шотландии и непрерывно напевала Football’s coming home, но все перечеркнул один пенальти… Его не забил нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и огорчил всю страну, теперь судьба дарит ему шанс сделать ее счастливой.

Тот самый удар / Фото - Getty Images

Основное время того матча закончилось вничью 1:1 после голов Алана Ширера и Стефана Кунца, а в серии послематчевых пенальти немцы были точнее – 6:5 и вышли в финал, который впоследствии и выиграли у сборной Чехии благодаря правилу «золотого гола» (2:1) на негостеприимной для себя английской земле.

«У меня было больше 20 лет, чтобы поразмыслить над этим, – говорил Саутгейт в 2018-м году. – Повторю, тогда я действительно вызвался сам. Чувствовал, что должен это сделать, — такой уж у меня характер. Возможно, отказаться, если у вас нет нужной уверенности в себе, — даже более смелый поступок, чем согласиться. Но тогда послематчевые пенальти были довольно редким явлением. В Кубке Англии, например, были переигровки. У нас не было столько знаний, столько аналитики и информации, сколько есть сейчас».

Тогда Саутгейта утешал даже премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор, но Гарет оправился и вернулся еще сильнее, хотя в памяти многих английских болельщиков он остается «тем парнем, не забившим пенальти в 1996-м».

Именно при нем сборная Англии прервала проклятие, при котором несколько крупных турниров подряд не могла выиграть серию пенальти – на ЧМ-2018 англичане оказались точнее колумбийцев. Теперь для Саутгейта пришла пора полностью очистить свое имя прямо на родине.