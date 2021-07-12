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Саутгейт: «Те, кто бил пенальти – это мой выбор. Ответственность лежит на мне»

Англичане трижды не реализовали свои удары
Футбол Евро-2020
11:14
Саутгейт: «Те, кто бил пенальти – это мой выбор. Ответственность лежит на мне»
Гарет Саутгейт / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после игры с Италией в финале Евро-2020 взял на себя ответственность за выбор тех, кто будет бить пенальти. Его слова приводит ВВС.

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который целиком лежит на мне.

Мы были хорошо готовы и здорово начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше».


Напомним, что Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо вышли на поле на 120-й минуте для того, чтобы бить пенальти, и не реализовали свои удары.

«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово

Петр Приходько
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Теги

Италия – Англия Гарет Саутгейт

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