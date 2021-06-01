Анри вновь будет в тренерском штабе сборной Бельгии на крупном турнире
Сборная Бельгии привилась от коронавируса перед Евро-2020
Вакцину вкололи всем игрокам и персоналу
Фото: AFP
Сборная Бельгии привилась от коронавируса всей командой.
Пресс-служба национальной команды выложила фото игроков, которые были вакцинированы. Вся команда прошла вакцинацию 31 мая.
Safe and sound. pic.twitter.com/a9Cdbp0NZ2— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 31, 2021
Бельгия сыграет на Евро-2020 в группе против России, Дании и Финляндии.
Накануне, в команду помощником тренера вернулся Тьерри Анри.
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