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Сборная Бельгии привилась от коронавируса перед Евро-2020

Вакцину вкололи всем игрокам и персоналу
Футбол Евро-2020
09:10
Сборная Бельгии привилась от коронавируса перед Евро-2020
Фото: AFP

Сборная Бельгии привилась от коронавируса всей командой.

Пресс-служба национальной команды выложила фото игроков, которые были вакцинированы. Вся команда прошла вакцинацию 31 мая.

Бельгия сыграет на Евро-2020 в группе против России, Дании и Финляндии.

Накануне, в команду помощником тренера вернулся Тьерри Анри.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бельгии (футбол) коронавирус

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