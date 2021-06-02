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Сборная Финляндии огласила окончательную заявку на Евро-2020

На чемпионат Европы поедет 26 футболистов
Футбол Евро-2020
16:07
Сборная Финляндии огласила окончательную заявку на Евро-2020
Фото: Twitter

Сборная Финляндии огласила окончательную заявку на чемпионат Европы-2020, сообщает пресс-служба UEFA.

Вратари: Лукаш Градецки («Байер», Германия), Ессе Йоронен («Брешия», Италия), Анси Яаккола («Бристоль Роверс», Англия);

Защитники: Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Саули Вяйсянен («Кьево», Италия), Паулюс Араюури («Пафос», Кипр), Дэниэл О’Шоннесси (ХИК, Хельсинки), Роберт Иванов («Варта», Польша), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Йона Тойвио («Хэкен», Швеция), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед», США), Томас Лам («Зволле», Нидерланды).

Полузащитники: Николай Алхо (МТК, Венгрия), Пюрю Сойри («Эсбьерг», Дания), Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Йони Кауко («Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шуллер («Юргорден», Швеция), Тим Спарв («Ларисса», Греция), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Роберт Тэйлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США).

Нападающие: Йоэль Похьянпало («Унион», Германия), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия), Теему Пукки («Норвич Сити», Англия), Ласси Лаппалайнен («Монреаль», Канада).

Ранее окончательную заявку огласила и сборная Украины.

Петр Приходько
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Теги

сборная Финляндии (футбол)

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