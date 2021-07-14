Во время празднования победы Италии на Евро был убит наркоторговец
Сборная Италии может быть наказана за проведение чемпионского парада в Риме
Команда сделала это, несмотря на запрет местных властей
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Префект Рима Маттео Пьянтедози сообщил, что сборная Италии может быть наказала за проведение чемпионского парада в городе, несмотря на запрет местных властей. Его слова приводит Football Italia.
«Нами было отказано в разрешении отпраздновать победу Италии на чемпионате Европы на открытом автобусе, но пакты не были соблюдены.
FIGC просил разрешить спортсменам национальной сборной проехать по Риму на открытом автобусе, но было четко объяснено, что это невозможно и что мы не можем дать им разрешение.
Игроки были с твердым намерением продолжить празднование поездкой на открытом автобусе. Я понимаю, что Кьеллини и Бонуччи решительно представили персоналу свое понимание, и в этот момент мы не могли не обратить внимание на ситуацию и управлять ею наилучшим образом».
Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, в финале одолев команду Англии.