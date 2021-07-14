Сборная Италии может быть наказана за проведение чемпионского парада в Риме

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Префект Рима Маттео Пьянтедози сообщил, что сборная Италии может быть наказала за проведение чемпионского парада в городе, несмотря на запрет местных властей. Его слова приводит Football Italia.

FIGC просил разрешить спортсменам национальной сборной проехать по Риму на открытом автобусе, но было четко объяснено, что это невозможно и что мы не можем дать им разрешение.

Игроки были с твердым намерением продолжить празднование поездкой на открытом автобусе. Я понимаю, что Кьеллини и Бонуччи решительно представили персоналу свое понимание, и в этот момент мы не могли не обратить внимание на ситуацию и управлять ею наилучшим образом».