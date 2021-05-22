Корниенко: «Хочется стать легендой «Шахтера», провести здесь всю карьеру»
Сборная Украины понесла потерю перед игрой с Бахрейном
Матч пропустит защитник
08:31
Фото: УАФ
Сборная Украины несет потери перед товарищеской игрой с Бахрейном.
Матч пропустит защитник Виктор Корниенко. Он не сыграет из-за болезни, сообщает УАФ.
У Виктора Корниенко выявили ангину, из-за которой ему придется пройти лечение. Он находился под наблюдением доктора сборной Украины несколько дней.
Матч запланирован уже на 23 мая. Смотреть онлайн игру Украина – Бахрейн можно будет на нашем сайте.
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