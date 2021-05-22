Сборная Украины понесла потерю перед игрой с Бахрейном

Матч пропустит защитник

Фото: УАФ

Сборная Украины несет потери перед товарищеской игрой с Бахрейном.

Матч пропустит защитник Виктор Корниенко. Он не сыграет из-за болезни, сообщает УАФ.

У Виктора Корниенко выявили ангину, из-за которой ему придется пройти лечение. Он находился под наблюдением доктора сборной Украины несколько дней.

Матч запланирован уже на 23 мая. Смотреть онлайн игру Украина – Бахрейн можно будет на нашем сайте.