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Сборная Украины отправилась в Одессу на матч с Болгарией

В ноябрьское окно национальная команда проведет две игры
Футбол Сборная Украины
20:56
Сборная Украины отправилась в Одессу на матч с Болгарией
Фото: УАФ

Сборная Украины вылетела из Киева в Одессу, где проведет товарищеский поединок против Болгарии.

В украинской «Южной Пальмире» национальная команда будет жить в отеле «Бристоль» в ближайшие три дня.


Напомним, 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
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сборная Украины (футбол)

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