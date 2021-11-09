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Сборная Украины отправилась в Одессу на матч с Болгарией
В ноябрьское окно национальная команда проведет две игры
20:56
Фото: УАФ
Сборная Украины вылетела из Киева в Одессу, где проведет товарищеский поединок против Болгарии.
В украинской «Южной Пальмире» национальная команда будет жить в отеле «Бристоль» в ближайшие три дня.
Напомним, 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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