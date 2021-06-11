UEFA: «Слоган «Героям Слава» на футболке сборной Украины должен быть прикрытым»
Сборная Украины прибыла в Амстердам на первый матч Евро-2020
Команда Шевченко в воскресенье сыграет против Нидерландов
Фото: Facebook Александра Глывинского
Сборная Украины прилетела в Амстердам на матч 1-го тура группового раунда Евро-2020 против Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Команда приземлилась в Амстердаме вечером и уже прибыла в отель. Первая тренировка сборной Украины в Амстердаме состоится 12-го июня в первой половине дня.
Украина сыграет с Нидерландами 13-го июня. Начало – 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.
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