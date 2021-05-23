Сборная Украины спасла ничью в матче с Бахрейном на 91-й минуте

Команда Шевченко провела первый товарищеский матч перед Евро-2020

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Фото: УАФ

Сборная Украины провела товарищеский матч с Бахрейном в рамках подготовки к Евро-2020.

В первом тайме команда Шевченко имела немного моментов, но контролировала ход игры. Отметим, что впервые за 1,5 года на поле в футболке «сине-желтых» появился Артем Беседин.

Во втором тайме моментов у сборной Украины было больше, но забил Бахрейн – Трубин не сумел отбить пенальти.

Украина пыталась сравнять счет, и команде удалось это на 91-й минуте, отличился Цыганков после ассиста Довбика.

Таким образом, встреча завершилась вничью.

Товарищеский матч

Украина – Бахрейн 1:1

Голы: Цыганков, 90+1 – Саид, 75, пен

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78), Шапаренко, Марлос, Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46).

Бахрейн: Lutfalla, Аль-Шайх (Fadhel Al Asfoor, 85), Nabeel (Аль-Хазаа, 76), Аль-Шамсан, Марун (Али Мадан, 76), Аль-Хумайдан (Khlaif, 76), Реда, Харам, Abdulla, Аль-Асуад (Саид, 66), Аль-Ромайхи (Абд-Аль-Джабар, 85).

Предупреждения: Кривцов (15), Марун (38), Аль-Асуад (49), Харам (59).