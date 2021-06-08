Сборная Венгрии не сумела дожать Ирландию перед стартом на Евро-2020

Товарищеский матч завершился сухой ничьей

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В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 Венгрия дома сыграла вничью с Ирландией.

С самого начала игры хозяева завладели инициативой, нанеся семь ударов по воротам соперника в первом тайме против одного у ирландцев. Однако на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Во второй половине встречи гостям удалось несколько выровнять ситуацию на поле. Это позволило им свести матч к ничьей.

Напомним, в заключительном товарищеском поединке сборная Украины разгромила Кипр (4:0).

Товарищеский матч

Венгрия – Ирландия 0:0

Венгрия: Гулачи (Богдан, 63), Болла (Ловренчич, 46), Салаи, Орбан, Фиола (Хан, 79), Кляйнхайслер (Него, 63), Надь, Варга (Варга, 46), Шафер, Кечкеш, Салаи (Шен, 88).

Ирландия: Базуну (Келлехер, 46), Даффи, Доэрти, О`Ши, Иган, Макклейн (Мэннинг, 85), Хурихэйн (Моламби, 57), Каллен, Найт (Огбене, 89), Ида (Коллинз, 89), Пэрротт (Хорган, 56).

Предупреждение: Салаи