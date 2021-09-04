Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в Киеве

Сможет ли команда Петракова сотворить чудо и победить?

Фото: УАФ

Сегодня, 4-го сентября, сборная Украины сыграет против Франции в 5-м туре отбора на ЧМ-2022.

У команды Александра Петракова достаточно непростая ситуация в группе – 4 очка после 4-х сыгранных матчей (4 ничьи). У французов 8 баллов, они – лидеры группы (также 4 сыгранных матча). У Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана по 2 очка, но меньше сыгранных матчей (у финнов вообще сыграно лишь 2 встречи). В случае поражения, шансы у сборной Украины даже на 2-е место значительно сокращаются. Тогда нужно будет обязательно побеждать в трех оставшихся играх (с Финляндией и дважды с Боснией и Герцеговиной). Ничья оставит Украину в игре.

У команды Петракова две потери. В отличии от матча с Казахстаном (2:2) не сыграют Александр Зинченко (из-за перебора желтых) и Виталий Буяльский (из-за повреждения).

У французов также есть травмированные: с Украиной не сыграют Жюль Кунде, Н’голо Канте, а также Килиан Мбаппе. Тем не менее, с таким выбором футболистов, который есть у Дидье Дешама, потери вряд ли будут особо заметны.

Сумеет ли сборная Украины снова не проиграть Франции? Или сотворит чудо, и замахнется на победу? Узнаем уже сегодня. Начало матча – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция.